Prefeitura de Mafra instala a quinta ponte de concreto no interior

Comunidade do São João foi contemplada

A Prefeitura de Mafra concluiu nesta semana a instalação da 5ª ponte de concreto destinada ao município  pela Defesa Civil de Santa Catarina em substituição as de  madeiras, deterioradas por fortes chuvas que destruíram diversas pontes e pontilhões no interior de Mafra.

A ponte da localidade de São João foi instalada na quarta-feira, dia 24 e somente será liberada para a comunidade, na sexta-feira, 26. Ela beneficiará os moradores e agricultores da própria localidade e das comunidades próximas como Rio dos Cedros, Avencal do Saltinho e Augusta Vitória.

A obra constou da construção das cabeceiras, feita pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Obras, ao custo aproximado de R$ 40 mil. Já as plataformas da ponte – kits de transposição de obstáculos em concreto – compostas por 4 pranchões, cada um pesando em média 14 mil quilos, foram destinadas pela Defesa Civil de Santa Catarina.

Mais 5 pontes estão previstas

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas esteve no local acompanhando a instalação da ponte. Destacou que as 5 primeiras pontes já foram instaladas e que, até o final do ano, serão instaladas mais 5 pontes de concreto, somando 10 ao total. “Estamos trabalhando continuamente para entregar importantes obras para a população”, declarou, agradecendo a parceria com a Defesa Civil e o governo do Estado de Santa Catarina.

A instalação da nova ponte de concreto contou com ação conjunta da  Defesa Civil do Município, com execução envolvendo as secretarias municipais de Obras e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.