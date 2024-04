Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra está empenhada em proporcionar melhorias nas estradas que ligam Butiá dos Tabordas ao sentido Irara, mesmo com as adversidades impostas pelas condições climáticas.

As equipes de patrolamento e empedramento estão trabalhando incansavelmente para garantir que mesmo com as chuvas, os moradores e usuários dessas vias tenham um acesso seguro e de qualidade.