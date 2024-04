Prefeitura de Mafra realiza pavimentação asfáltica em rua da Vila Nova

A Prefeitura de Mafra está realizando mais uma importante obra no bairro Vila Nova. Trata-se de pavimentação asfáltica da Rua Servidor Ernesto Martins, numa extensão de 457,69 metros, onde também serão executadas obras de drenagem, colocação de meio-fio, sinalização viária e revestimento dos passeios com brita.

A pavimentação terá um custo de R$ 1.282.177,07 e está sendo executada com recursos do financiamento do FINISA – Caixa Econômica Federal. O Executivo Municipal explica que a obra é importante pois será uma via de ligação entre a Rua do Portão à Rua João Matheus Leick, que em breve também será pavimentada e ligará ao Bairro São Lourenço.