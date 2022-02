Prefeitura de Mafra segue no empedramento e patrolamento nas estradas do interior

Compartilhar no Facebook

Estrada geral da localidade de Campo Novo e morro do Macaco receberam equipe de obras para realização de manutenção das viasÂ

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realiza periodicamente a manutenção das estradas do interior do município com serviços de patrolamento e empedramento, a fim de melhorar o tráfego dos veículos de transporte escolar e agrícola. Na semana passada trabalhou na estrada geral da localidade de Campo Novo, que recebeu patrolamento, visando melhorias para o fluxo de veículos.

Já o trecho mais conhecido como morro do Macaco, na localidade do Ribeirãozinho, recebeu empedramento, bem como a passagem de rolo compactador.

Estas ações visam proporcionar de forma contínua a conservação destas estradas, mantendo um fácil acesso destas comunidades à sede do município, além de agilizar  o escoamento da safra agrícola e o tráfego de ônibus escolares.

