Prefeitura realiza sinalização indicativa de carga e descarga nas ruas centrais de Mafra

A Prefeitura de Mafra iniciou a implantação de sinalização horizontal nas vias, em branco e amarelo, diferenciado das demais vagas, complementando a sinalização de placas já existentes, relativas aos horários de carga e descarga nas ruas centrais de Mafra, adequando-os à Lei 4.651 de 18 de maio de 2023.

A partir da sua implantação os motoristas devem respeitar, sob pena de multa, as vagas de carga e descarga no comércio local, nos horários das 6 às 10 horas e das 16 às 20 horas, nas ruas Felipe Schmidt, Tenente Ary Rauen, Marechal Floriano Peixoto, Mathias Piechnick, Maria do Espírito Santo, Benemérita Júlia Gonçalves, nas Avenidas Coronel José Severiano Maia, Nereu Ramos, Frederico Heyse e nas Praças Lauro Müller e Hercílio Luz. Da mesma forma, os transportadores devem respeitar o período para realização da carga e descarga.