Profissionais da educação infantil de Mafra participam de formação continuada

Com o objetivo de proporcionar um programa de formação continuada, promover acompanhamento e apoio pedagógico nas unidades escolares que contemplam a Educação Infantil no município de Mafra, iniciaram nesta semana os encontros para professores, profissionais, gestores, coordenadores, orientadores e estagiários de Educação Infantil.

Eles acontecerão mensalmente envolvendo ao todo 150 profissionais. Nesta semana foram abordados diversos temas relacionados ao cotidiano escolar, com oficinas de Primeiros Socorros, coordenada pelo soldado do Corpo de Bombeiros de Mafra, Adriano Marciniak e de Psicomotricidade, com o professor Jefferson Bauer. Na parte de Primeiros Socorros foram abordados temas como a identificação dos sinais vitais, técnicas de desobstrução das vias aéreas e de reanimação cardiovascular, além de fraturas. Na parte da Psicomoticidade o professor Jefferson falou sobre a educação psicomotora e a importância de trabalhar cada fase – Esquema corporal, Lateralidade, Estruturação espacial Orientação temporal, Pré escrita – uma complementando a outra. A formação continuada dá forma ao projeto “Ampliando saberes docentes no contexto da educação infantil”, que além de atender ao que preconiza o Plano Municipal de Educação, ainda prevê um planejamento de sequências didáticas para todas as mudanças escolares na faixa de 4 meses a 5 anos.

ATUALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO

A formação continuada, segundo observação da Secretária de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, é extremamente importante para os professores e demais profissionais da educação, pois através dela eles se mantém atualizados e atuantes diante das várias situações a que são submetidos no dia a dia da sala de aula. Também são valorizados e recebem suporte para dar sequência ao trabalho a que são chamados a realizar. “A melhoria da qualidade do ensino e atendimento aos nossos alunos passa necessariamente pela oportunidade de aperfeiçoamento dos nossos profissionais”, afirmou.

A Orientadora Educacional do Comecinho de Vida, Milena Albino falou da importância desses encontros destacando que eles representam a união da teoria com a prática, visto o realinhamento da proposta pedagógica junto a Base Nacional Comum Curricular. “Os professores são convidados aos encontros onde pensam a proposta junto com a prática que têm em sala de aula e, enquanto orientadora, vejo que os resultados revertem em benefício das crianças, pois observamos no dia a dia o retorno dessas práticas”, declarou.