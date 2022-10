Projeto JEPP desenvolve empreendedorismo em escolas de Mafra

Feira aberta à comunidade acontece nos dias 25, 26 e 27 de outubro 

Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, o programa de educa√ß√£o empreendedora denominado Jovem Empreendedor Primeiros Passos ‚Äď JEEP, realizar√° em 22 escolas municipais de Mafra, a Feira do Empreendedor. O evento corresponde √† finaliza√ß√£o da aplica√ß√£o dos conte√ļdos do projeto, que teve in√≠cio no segundo semestre letivo e visa fomentar a cultura empreendedora.

Por conta disso, algumas escolas já estão vivendo a expectativa da inauguração das lojas de cada sala de aula, expondo e vendendo os produtos que cada turma confeccionou.

Os alunos estão sentindo a experiência de organizar a produção, conferir os estoques e fazer divulgação de suas lojas e de seus produtos. Também estão sendo abordados aspectos de atendimento para que todos os visitantes das feiras sejam bem atendidos.

Além disso estão se preparando para exercer os controles administrativos no dia da feira, pois terão que se organizar para controlar as vendas realizadas e os valores recebidos pelos clientes.

Cronogramas das feiras

A feira é aberta para toda a comunidade. Na terça-feira, dia 25, aconteceu na escola EMEB Augusta Vitória, das 9 às 11 horas.  No dia 26, quarta-feira, será nas escolas: CEM Beija Flor, das 9 às 11 e das 15 às 17 horas; na EMEB Campo da Lança, das 9 às 15 horas; na EMEB Avencal São Sebastião, das 13h30 às 16 horas; na EMEF Amola Flecha, das 10 às 11h30 e das 13 às 14h30;  na CAESP / APAE, das 14 às 16horas e na CEMMA, das 9 às 11 e das 14 às 16h30.

J√° na quinta, dia 27, acontece nas escolas: CEM General Os√≥rio, das 10 √†s 11h30 e das 15h30 √†s 17horas; na EMEB Avencal do Saltinho, das 9 √†s 11h30; EMEB M√°rio Goeldner, das 8 √†s 11h30 e das 13h30 √†s 16h30; EB Gustavo Friedrich, das 10 √†s 11h30 e das 15h30 √†s 17horas; ¬†EMEB Felipe Carvalho Martins, das 9 √†s 11 horas; El Passo da Cruz, das 11 √†s 11h30; Abelinha Feliz, das 9 √†s 11h e das 15h30 √†s 16h30; EMEB Col√īnia Ruthes, das 13h30 √†s 16h30; EMEB Bituvinha, das 10 √†s 11h30; EEB Monteiro Lobato, das 13h30 √†s 16h30; EMEB Vereador Evaldo Steidel, das 8h30 √†s 11horas ¬†e na EB Cristo Rei das 10 √†s 11h30 e das 13h √†s 16h30.

Projeto JEEP

O Jovens Empreendedores Primeiros Passos ‚Äď JEPP √© composto por nove livros, sendo um espec√≠fico para cada ano escolar. Os conte√ļdos iniciam de forma bem l√ļdica e a cada ano ocorre um aprofundamento gradual que culmina com a constru√ß√£o de um plano de neg√≥cios ao final do 9¬ļ ano.

“As crian√ßas acreditam nos seus sonhos, elas n√£o possuem medos e gostam de desafios. Por isso, cada livro cont√©m textos e atividades que estimulam comportamentos empreendedores e durante as li√ß√Ķes as crian√ßas come√ßam a perceber que empreender faz parte do nosso cotidiano” explica o gerente regional norte do Sebrae/SC, Jaime Dias Junior.