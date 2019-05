Projeto PACA tem participação de 3.300 alunos de 14 escolas de Mafra

EMEB Colônia Ruthes, participante do projeto, está com diversos projetos em desenvolvimento

“Tornar as cidades e comunidades sustentáveis” é o tema a ser trabalhado durante todo o ano de 2019, por cerca de 3.300 alunos de 14 escolas da rede municipal de ensino de Mafra, que estão atuando com o Projeto “Aprendendo com a Árvore” – PACA, do grupo Westrock, de Três Barras. O objetivo da capacitação do Paca neste ano é expandir os horizontes para mostrar de que forma a sustentabilidade está presente nos meios social, ambiental e econômico.

Este é o 27º ano que Mafra participa do programa, que visa proporcionar melhores condições de aprendizagem na iniciação científica e na concepção da educação e da sustentabilidade, estabelecendo, por meio de ações diárias, práticas sustentáveis como aproveitamento da água, energia, resíduos, iluminação natural, acústica e ventilação, entre outros.

PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE

Para participar do PACA, as escolas mafrenses desenvolvem um projeto trabalhando o tema de forma multidisciplinar, com todos os seus alunos da unidade. Um exemplo é a EMEB Colônia Ruthes, com o projeto “Sustentabilidade – horta, pomar e jardim”, que tem por objetivo desemparedar as crianças, estimulando a cooperação e valorização do ambiente da escola e do que ela produz.

Outro é o de captação da água da chuva, que será usada para limpeza e irrigação das plantas, como a horta escolar ou o projeto de plantas medicinais. E ainda o projeto do parquinho sustentável, com jardim das sensações, utilizando materiais recicláveis, como pneus, palets e pets, por exemplo. A 1ª fase da construção do parquinho terá início no dia 25 de maio, durante o Dia da Família na escola, quando pais e filhos terão tarefas pra cumprir em equipe. “Queremos tornar nossa escola altamente sustentável e em completa harmonia com o meio em que está inserida. Semear boas sementes que se multiplicarão em cada casa, cada família e na comunidade”, declarou a gestora Joelma Aparecida Martins.

ESCOLAS PARTICIPANTES

Neste ano participam do programa as seguintes escolas municipais de Mafra: EMEB Colônia Ruthes, EMEB Avencal do Saltinho, EMEB General Osório, EMEB Augusta Vitória, EMEB Ben. Felipe Carvalho Martins, EMEB Avencal São Sebastião, EMEB Evaldo Steidel, EMEF Amola Flecha, EMEF São Lourenço, EMEF Campo da Lança, EMEF Mario de Oliveira Goeldner, CEM Beija-Flor, CEMMA e Escola Agrícola Prefeito José Schultz Filho.