Projeto Yoga para Todos é sucesso de público em Mafra

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da ESF Ben. Ana Zilda Ruthes, da localidade do Espigão do Bugre, vem promovendo aulas de Yoga para a comunidade. O projeto “Yoga para Todos” iniciou em março deste ano e tem surpreendido pela adesão de um grande público.

As aulas são realizadas pela técnica de enfermagem Patrícia F. Olsen, responsável pelo projeto, e acontecem no Salão da Igreja do Senhor Bom Jesus, todas as quartas-feiras com início às 13h30.

Segundo Patrícia, “A resposta do público foi incrível, as aulas estão sempre lotadas e eles amam. Eu adoro fazer isso, é muito gratificante ver a evolução dos participantes, melhorando a saúde física e mental” declarou.

Outro fator que chama a atenção é que pessoas de outras localidades e que fazem parte de outras unidades de saúde vão até o local para fazer yoga e somam mais de 30 praticantes por aula.

Yoga é saúde e bem estar

O yoga faz parte das Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde desde 2017, onde cada município é responsável por oferecer os serviços à população nas unidade de saúde. Sendo tratado como recurso terapêutico, o yoga é recomendado para todos os públicos e todas as idades.

Esta atividade física promove a melhora na flexibilidade, postura, equilíbrio e respiração, previne dores nas articulações, protege a coluna, melhora a saúde dos ossos, aumenta a imunidade e a frequência cardíaca, acalma a mente e aumenta a autoestima.

Participe:

Projeto Yoga para Todos

Local: Salão da Igreja do Senhor Bom Jesus

Salão da Igreja do Senhor Bom Jesus Data: todas as quartas-feiras

todas as quartas-feiras Horário: 13h30min

13h30min Obs: levar uma toalha, colchonete ou tapete para yoga e uma garrafinha de água.

Para maiores informações, entrar em contato direto com a Unidade de Saúde do Espigão do Bugre, localizada na Rua Benemérito Ramiro Ruthes, s/n, telefone (47) 3643-5162. Ou com Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone (47) 3645-3931.