Provas do Concurso Público da Educação de Mafra serão neste domingo (24)

Neste domingo, 24, acontecem as provas para os inscritos no Concurso Público, destinado ao provimento de vagas no Quadro de Servidores Públicos do Município de Mafra – Edital nº 001/2020.

O concurso conta com 3.806 inscritos, destacando que os mais procurados foram os cargos de agente educacional com 1.595 inscrições, seguido de professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) com 877 e profissional de Educação Infantil com 312.

A listagem com cargo e número de inscritos pode ser acessada no site da organizadora do concurso FEPESE, ou diretamente neste LINK.

Fique atento candidato

O local de realização das provas está disponível no site da organizadora, com acesso restrito ao candidato, através do número de inscrição e senha pessoal. Vale ressaltar que é de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. A FEPESE disponibiliza o link PERGUNTAS (gerais, processo de inscrição, provas e recursos) para esclarecimento de dúvidas.

Edital completo e informações

O Edital do Concurso Público e demais comunicados e avisos aos candidatos estão disponíveis no site do Concurso Público: mafraeduca.fepese.org.br. O edital também está disponível no site da Prefeitura de Mafra, link Transparência/Concurso e Processo Seletivo (www.mafra.sc.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br).