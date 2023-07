Rainha e princesa dos 105 anos de Mafra divulgam concurso deste ano

A realeza mafrense formada por Vivian Tibes (Rainha), Scheila Yorhana Skonieczny, (primeira princesa) e Nicoli Fernandes Farias (segunda princesa) esteve na sede da Prefeitura, na tarde de sexta-feira, dia 21, para fazer a divulgação do concurso que elegerá a rainha e as princesas dos 106 anos de Mafra. Elas conversaram com os funcionários e convidaram as solteiras, com idade entre 18 e 26 anos, a se inscreverem para o próximo concurso.

Neste ano as inscrições só podem ser feitas online, pelo site da Prefeitura de Mafra www.mafra.sc.gov.br, até o dia 9 de agosto.