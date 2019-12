Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mafra recebe doação para exames

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mafra recebeu da Unicred União um cheque de R$ 4.313,47 para exames e ações de prevenção do câncer de mama, doença diagnosticada por 60 mil mulheres todos os anos no Brasil. O valor é resultado da campanha Salve Vidas, que destinou à entidade parte da arrecadação com a venda de consórcios pela cooperativa de crédito na cidade de janeiro a outubro, mês dedicado no mundo inteiro à conscientização sobre o câncer de mama.

A campanha da Unicred União beneficiou 5,7 mil mulheres nas regiões de Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville e Planalto Norte, em Santa Catarina, e Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná. “O interesse pela comunidade está entre os princípios do cooperativismo. Atuar em parceria para fortalecer o trabalho da Rede Feminina é um compromisso que faz parte da nossa essência”, explica o CEO da Unicred União, Marcelo Vieira Martins.

Integrante da Unicred SC/PR, a Unicred União reúne 19 mil cooperados nos dois estados e hoje é uma das 40 maiores cooperativas de crédito do Brasil, com mais de R$ 1 bilhão em ativos totais.