Região vive momento histórico com a entrega oficial da Proposta Curricular de Educação Básica Municipal

Solenidade aconteceu na sede da Amplanorte, em Mafra, com a presença de secretários municipais de Educação dos oito municípios da região, além de profissionais da área e representantes do SENAC

Mafra recebeu, na manhã da última sexta-feira, dia 31, secretários de educação de oito municípios da região da Amplanorte, além de técnicos na área, quando aconteceu um momento que ficará marcado para a história do planalto norte catarinense: a entrega oficial da Proposta Curricular de Educação Básica das Redes Municipais da Amplanorte, que será implementada a partir deste ano letivo e que atingirá milhares de estudante dos municípios de Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Três Barras, Canoinhas, Major Vieira e Bela Vista do Toldo.

A proposta foi discutida e analisada pelo Colegiado Regional de Educação durante o ano de 2018 e, em 2019, iniciou a sua elaboração e implementação, ainda na gestão do então presidente da Amplanorte, Orildo Severgnini, prefeito de Major Vieira, sendo concluída agora em 2020, na gestão do presidente Wellington Bielecki, prefeito de Mafra. Foi uma construção coletiva e compartilhada entre as redes de ensino no âmbito da educação básica em consonância com as políticas nacionais da educação e a legislação vigente, cumprindo o prazo estabelecido de implementar a BNCC até início de 2020. O projeto então desenvolvido gerou uma proposta adaptada às especificidades de cada município, iniciando assim o maior programa educacional da região. O trabalho foi realizado ao longo de todo o ano de 2019 reunindo professores municipais de diferentes disciplinas para serem preparados e compartilharem saberes.

REGIÃO CONSTRUINDO A HISTÓRIA

A Secretária Municipal de Educação de Mafra e coordenadora do Colegiado Regional de Educação da Amplanorte, Estela Maris Bergamini Machado, disse vestir-se de gratidão nesse dia e de orgulho pela região. “Nós galgamos a nossa utopia, realizamos o nosso sonho. Envolvemos cerca de mil pessoas para que o projeto desse certo e hoje ele está aqui, materializado”, declarou referindo-se ao livro impresso contendo a proposta. Lembrou do percurso percorrido até esse dia, do ir e vir que fez parte do processo, e concluiu: “deu certo, olha a nossa proposta. Olha o empoderamento dessa região”.

Agradeceu aos parceiros Amplanorte e Senac e a todos os secretários municipais da região, bem como a equipe da educação de Mafra. Agradeceu também ao Prefeito Orildo. “Obrigado prefeito por acreditar na nossa proposta”. E concluiu dizendo ser esse o dia mais feliz de sua carreira. “Estamos fazendo história e possibilitando aos educadores que vão trabalhar a partir dessa proposta, para que também possam construir uma história maravilhosa e deixar um legado importante para nossas crianças e jovens”, declarou.

INVESTIMENTO NA COLETIVIDADE

O diretor do SENAC de Mafra e São Bento do Sul, Alex Luiz Mariano, salientou que para a elaboração dessa proposta foi preciso a ação de muitas pessoas, cada uma deixando uma semente. E, por isso, destacou que mais importante do que o investimento financeiro desse projeto foi o investimento da coletividade. “O trabalho aqui desenvolvido poucas associações do Brasil tiveram a coragem de assumir”, declarou. Disse ainda ser muito gratificante para o SENAC a entrega da proposta que “certamente vai render muitos frutos no futuro”.

Além das autoridades já citadas e dos profissionais da educação da região estiveram presentes os Secretários de Educação: AntonioTsunoda, de Três Barras; Osner Correa Neto, de Monte Castelo; Laercio Sobeczak, de Major Vieira; Marlete Arbigaus, de Itaiópolis; Bernadete Wiliczinski, de Papanduva; Maria Cristina Xister Gelinski, de Bela Vista do Toldo e Lilian Eliane Batschauer, de Irineópolis.