Representante da ADIMA visita o chefe do Executivo Mafrense

Compartilhar no Facebook

O prefeito em exercício, Vicente Saliba, recebeu na tarde da última sexta-feira, 25, a visita do Senhor Amauri Grein, representante da ADIMA (Associação dos Diabéticos de Mafra), e conselheiro local do São Lourenço.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ADIMA, foi fundada em 2009 e possuía 23 integrantes, no momento aguarda um novo conselho para retomar as atividades. A associação oferecia aos integrantes: informações sobre hábitos físicos e alimentares; informações sobre atenção às mudanças ocasionadas pelo diabetes; palestras com endocrinologistas, nutricionistas e fisioterapeutas.