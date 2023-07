Sábado tem encontro de motociclistas no II Festival de Inverno de Mafra

O II Festival de inverno promete vasta programação para a população. Um deles será o encontro de motociclistas, no sábado, dia 8 de julho, a partir das 10 horas, na Praça Miguel Bielecki. Nesse dia eles participarão de diversas atividades, além de uma gincana e ainda do mercado das pulgas para os apaixonados por motos.

O II Festival de Inverno tem o objetivo de ressaltar os potenciais turísticos do município, fomentar o esporte e fortalecer laços com as multisseriadas culturas locais. Serão 3 dias de festa com abertura na sexta-feira, dia 7, com a noite gospel, seguindo área de camping para motorhomes, espaço gastronômico, turismo rural, artesanato com identidade cultural, outlet e música ao vivo durante todos os dias.

Confira a programação dos shows do sábado, dia 8 de julho

– The Hollywood heads – Ã s 14h

– Jonie Walter à s 16h:30min

– Meu brother à s 19h30min

– Bicho Homem à s 21h30min