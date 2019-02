Saúde de Mafra irá implantar canal de comunicação informativo para a população

A Secretaria Municipal de Saúde, visando manter a população informada a respeito das atividades e serviços gerais na área da saúde, estará iniciando um projeto de divulgação de informações relevantes através de lista de transmissão no WhatsApp.

O objetivo dessa ferramenta é criar mais um canal de comunicação para divulgar todos os serviços e atividades da saúde, como campanhas, vacinação, eventos entre outras ações de interesse público.

COMO VAI FUNCIONAR

A Secretaria de Saúde entrará em contato com a população, através dos agentes comunitários de saúde (ACSs), que informarão os cidadãos sobre esse serviço e o modo de funcionamento da ferramenta. Caso o munícipe tenha interesse em receber as informações, os ACSs irão informar o número de WhatsApp responsável pela lista de transmissão e solicitar o contato do munícipe para fazer o cadastro na lista. É importante ressaltar que o número de ambos precisa estar salvo nos “contatos” do telefone para que a mensagem seja recebida.

De acordo com a secretária da pasta Jaqueline Fatima Previatti Veiga “nossas ações sempre estão sendo divulgadas na mídia e nos veículos de comunicação da região, com a implantação desse serviço pretendemos reforçar ainda mais as mensagens que precisamos repassar e manter os munícipes sempre informados”, ressaltou.