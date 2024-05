Saúde de Mafra recomenda uso contínuo de máscaras em unidades de saúde

Atendendo ao Ofício Circular nº 25/2024/SES/SUV/CEMPI, de 08 de maio de 2024, da Secretaria de Estado da Saúde e demais órgãos estaduais, a Secretaria de Saúde de Mafra recomenda o uso contínuo de máscaras e outras medidas de prevenção para não disseminação dos vírus respiratórios em todos os pontos de assistenciais dos serviços de saúde durante o período sazonal que compreende as estações de outono e inverno.

Esta medida é imprescindível a fim de que todos os profissionais, pacientes e acompanhantes estejam cientes da importância do uso contínuo de máscaras, assim como sejam adotadas práticas de higiene adequadas, incluindo a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, bem como a manutenção do distanciamento físico sempre que possível.

Sazonalidade e vírus

De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Mafra, nas estações do outono e inverno, há o aumento de infecções virais e consequente aumento nas internações hospitalares. O município está em plena campanha contra a Influenza (gripe), conclamando a população mais de 6 meses de idade a tomar a vacina.

Segundo boletim epidemiológico de Vigilância da Influenza, em Santa Catarina, até o dia 04 de maio, dos 452 casos notificados de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) por influenza, 24 evoluíram para óbito no estado. Os óbitos ocorreram em indivíduos nas faixas etárias de 10 a 19 anos de idade (1), de 20 a 29 (1), de 30 a 39 (1), de 50 a 59 (1), de 60 a 69 anos (6), de 70 a 79 anos (4) e acima de 80 anos (10). Em Mafra não foram notificados casos de óbitos, mas em cidades próximas como Joinville e Balneário Camboriú, foram registrados óbitos de pessoas acima de 60 anos. Portanto, a vacinação anual contra a Influenza é uma medida preventiva eficaz.

Outro vírus circulante é o da Covid-19. Desde o primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil tem sido observada uma variação no número de casos ao longo dos anos, sem um padrão claro de sazonalidade, influenciado principalmente pela circulação de diferentes variantes e sublinhagens do vírus. Até 25 de abril de 2024 foram registrados no âmbito nacional um total de 38.784.007 casos de Covid-19 e 711.792 óbitos relacionados à doença. A taxa de incidência em Santa Catarina, entre 2020 e 2024 identifica que as pessoas que mais se infectaram foram aquelas com idade entre 20 e 49 anos, representando as maiores taxas de incidência em relação aos outros grupos de idade. Entre aqueles com idade entre 30 e 39 anos, a taxa de incidência foi de 38.261 casos/100 mil hab.

Prevenir para não disseminar vírus

O uso correto de máscaras é uma das principais formas de prevenção contra a disseminação dos vírus respiratórios. Se você apresentar sintomas gripais, use máscara para não disseminar o vírus nos ambientes que frequenta. As demais recomendações são as já conhecidas e mostraram-se eficazes na prevenção de doenças transmitidas por vírus. São elas:

* Lavar as mãos com frequência;

* Evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas;

* Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

* Evitar tocar mucosa de olhos, nariz e boca;

* Manter superfícies e objetos que entram em contato frequente com as mãos, como mesas, teclados, maçanetas e corrimãos limpos com álcool;

* Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres;

Atenção aos sintomas

Influenza

Se você ou alguém de sua convivência manifestar febre, tosse, dor de garganta e dores nas articulações musculares e/ou de cabeça. Fique atento.

Covid-19

Neste caso os sintomas comuns são: coriza, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar. E nos casos mais graves febre alta, aumento dos batimentos cardíacos (taquicardia), dor no peito, cansaço, falta de ar, pneumonia, insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal.

Para ambos os casos, assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento.