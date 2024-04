Saúde de Mafra registra aumento de procedimentos nos últimos cinco anos

Compartilhar no Facebook

Resultado se atribui a estratégias usadas pela Secretaria Municipal da Saúde na orientação, marcação de procedimentos e trabalho de prevenção nas ESFs. De 2019 a 2023 houve um aumento de cerca de 500 mil atendimentos

A Atenção Primária à Saúde (APS) em Mafra vem se tornando um componente fundamental do sistemas de saúde local. É o primeiro nível de contato entre indivíduos, famílias e comunidade com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Visando o fortalecimento da APS, e a fim de melhorar os resultados de saúde da população, humanização e atendimento centrado no paciente, a Secretaria de Saúde de Mafra, por meio de atendimentos, visitas domiciliares (ACS e equipes), atendimento individual – consultas médicas e de enfermagem – atividades coletivas, atendimentos odontológicos e procedimentos de enfermagem, demonstra os dados relativos aos últimos cinco anos em diversas categorias.

ESFs

Mais de 240 mil procedimentos de saúde (244.652) foram realizados na Estratégia Saúde da Família (ESF CAIC), em 2023. Os atendimentos incluíram consultas médicas, enfermagem, odontológicas, aplicação de vacinas e visitas domiciliares. Este número dobrou de 2020 para 2023, onde foram contabilizados 122.799 procedimentos. Das 14 ESFs, contanto a unidade prisional, A APS fechou o ano contabilizando 1.545.606. De 2019 a 2023 houve um aumento de cerca de 500 mil atendimentos.

A Saúde conta com quatro equipes atuando em horário estendido, de segunda à sexta-feira, oferecendo serviços até às 20 horas nas ESFs Restinga, CAIC, Central E Vila Nova. Também conta com mais duas equipes no ESF Bela Vista nas terças e quintas e ESF Jardim América que passou a atender também todas às noites. Ainda há previsão de horário estendido a ser implantado na ESF Faxinal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

NASF

O NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família – é composto por equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de saúde da família e/ou equipes de atenção básica, com o objetivo de ampliar a resolutividade e a qualidade dos serviços oferecidos à população. Essas equipes podem ser compostas por profissionais de diversas áreas, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, entre outros, dependendo das necessidades locais e da demanda da comunidade.

Também foi um serviço que aumentou o número de atendimentos nos últimos anos, de 2.653 em 2019 para 4.514 em 2023 relativo à consulta de profissionais de nível superior AB. Já em atividades coletivas (atividades em grupo, reuniões de equipe, intersetorial, conselho e educação em saúde) em 5 anos, aumentou em 287%. Destaque para diferença de atividades em grupo que em 2020 foram de 311 chegando a 3.498 em 2023. Atendimentos ambulatoriais também tiveram um salto passando de 107 em 2019 para 1.120 em 2023. A marcação de consultas registra em 2020 13.907 agendamentos, enquanto em 2023 foram mais de 50 mil (50.517).

Pediatria

Atendimentos realizados por multi-profissionais na Clínica Municipal Especializada de Desenvolvimento Infantil (CMEDI) de neuropediatras, psicopedagogos, fonoaudiólogos e terapeuras ocupacionais registraram em 2023 4.492. Lembrando que em 2022 foi contratado um médico neuropediatra passando de 29 atendimentos em 2022 para 850 em 2023. A CMEDI foi inaugurada em novembro de 2022, iniciando um atendimento inédito, tanto no município, como na região norte de Santa Catarina. A Clínica foi pensada para o atendimento de crianças que apresentem diagnóstico de autismo grau I e II e deficiência intelectual leve com comorbidades. Também são atendidas crianças que possuam esses diagnósticos e não tenham atraso global do desenvolvimento, que é o público da estimulação precoce da APAE.

Demais especialidades

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com o objetivo de promover a integralidade do cuidado, o trabalho em equipe e a interdisciplinaridade no atendimento à população, contribuindo para o fortalecimento do SUS local, a Saúde de Mafra destaca ainda alguns dados: