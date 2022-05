Saúde de Mafra segue com campanhas de vacinação contra a gripe e o sarampo

Ampliação é para ara crianças até 11 anos e trabalhadores da saúde em geral, conforme diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/DIVE SC

A Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar o público-alvo das campanhas de vacinação contra gripe e sarampo. A partir desta sexta, 27, além dos grupos prioritários que já estavam elencados para receber as vacinas, também poderão ser vacinadas crianças de 5 a 11 anos de idade e todos os trabalhadores da saúde, como médicos veterinários, profissionais de educação física, entre outros, mesmo que não atuem em estabelecimentos de assistência e vigilância em saúde. Assim como nos demais municípios de Santa Catarina, há grande quantidade de vacinas disponíveis devido à baixa procura do público-alvo.

Confira os grupos prioritários que fazem parte da campanha de vacinação deste ano.

Gripe

– Idosos com 60 anos ou mais;

– Trabalhadores da saúde em geral;

– Crianças de 6 meses a menores de 12 anos;

– Gestantes e puérperas (mães até 45 dias após o parto);

– Indígenas;

– Professores;

– Pessoas com comorbidades;

– Pessoas com deficiência permanente;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores do transporte coletivo;

– Trabalhadores portuários;

– Forças de segurança e salvamento e forças Armadas;

– Funcionários do sistema prisional;

– População privada de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Sarampo

– Trabalhadores da saúde em geral;

– Crianças de 6 meses a menores de 12 anos.

Liberação da vacina contra gripe para todos

A partir de segunda-feira, dia 6 de junho, os munícipes – independentemente de pertencerem a um dos grupos prioritários – já podem se vacinar contra a gripe nas unidades de saúde que possuem sala de vacinação em Mafra. Importante levar a carteirinha de vacinação para manter atualizado o calendário vacinal.

Onde se vacinar em Mafra – 10 salas de vacina

– ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

– ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

– ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

– ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

– ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

– ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

– ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

– ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

– ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

– ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

Saiba mais sobre as campanha no site da DIVE/SC.