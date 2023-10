Secretaria Municipal de Saúde de Mafra promove evento alusivo ao Outubro Rosa

Na ├║ltima ter├ža feira, dia 16 de outubro, a secretaria municipal de sa├║de reuniu cerca de cem servidores e convidados com vistas a promover a preven├ž├úo ao c├óncer de mama.

O evento aconteceu na sede do Cedup e contou com a presen├ža do prefeito Emerson Maas, da vice-prefeita Celina Dittrich Vieira, da vereadora┬áDircelene Dittrich Pinto, do secret├írio de sa├║de Plinio Saldanha de Oliveira e de representantes da pol├şcia militar, civil e bombeiros.

Em suas falas, o prefeito, vice-prefeita, secret├írio e o coordenador da aten├ž├úo prim├íria ├á sa├║de destacaram alguns pontos fundamentais para a condu├ž├úo desse assunto t├úo importante.

O enfermeiro Alexandre Engel trouxe dados importantes das a├ž├Áes de preven├ž├úo do munic├şpio que, nos ├║ltimos anos tem conseguido atingir pouco mais de 50% das mulheres na faixa et├íria de 25 a 64 anos com exames preventivos. Esse n├║mero ├ę importante pois reflete um n├║mero acima do ├şndice colocado pelo minist├ęrio da sa├║de que gira em torno dos 35%. Engel tamb├ęm destacou a import├óncia de estar indo nas casas, ligando e refor├žando em todas as consultas a import├óncia de realizar os exames preventivos.

O secret├írio de sa├║de, Pl├şnio Saldanha, ressaltou que: ├ę preciso que cada servidor fique atento as suas responsabilidades e fa├ža tudo que estiver ao seu alcance para trazer as pessoas a uma cultura de preven├ž├úoÔÇŁ

A vice-prefeita Celina agradeceu a todos os presentes pelo excelente trabalho que cada profissional da sa├║de vem fazendo. Com sensibilidade exacerbada e amor ao pr├│ximo. Tamb├ęm enfatizou que ├ę importante lutar contra o medo que acaba se tornando um fator paralisante na busca do tratamento precoce.

O Prefeito Emerson come├žou sua fala se solidarizando e compartilhando sua experi├¬ncia de ter passado por um c├óncer aos 8 anos de idade e trouxe a t├┤nica da preven├ž├úo para mitigar os impactos da doen├ža. Tamb├ęm parabenizou os esfor├žos que toda a equipe de sa├║de vem fazendo para proporcionar um atendimento de excel├¬ncia.

Ap├│s o pronunciamento das autoridades a mastologista Dra. Daniela Avila Nesello ministrou uma palestra na qual deu um panorama do c├óncer de mama no Brasil, falou sobre os grupos de risco, tratamentos e salientou sobre a preven├ž├úo que ainda encontra empecilhos por preconceito.

Esse evento fez parte das a├ž├Áes do outubro rosa coordenado pela secretaria de sa├║de do munic├şpio.