Seguem serviços de patrolamento de vias no interior de Mafra

Na última semana a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra executou o patrolamento das imediações da ESF Manoel Braz Filho, no Saltinho do Canivete, a fim de melhorar o acesso a mesma. Também realizou empedramento e patrolamento nos locais críticos da Estrada do Taquaral no Butiá do Brás, sentido São Lourenço. A Secretaria vem trabalhando na melhoria das estradas, bueiros e pontes nas áreas rurais, mesmo havendo menor fluxo de veículos como os de transporte escolar. Para o secretário da pasta, Carlos Augusto Oliveira, a manutenção e as melhorias em pontos vulneráveis do interior do município são fundamentais para manter a trafegabilidade das vias.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

A população pode entrar em contato com a Secretaria e solicitar serviços de reparos em estradas e pontes do interior. O endereço é BR 116 – km 2,5 – Jardim América. Seu horário de expediente é de segunda à sexta-feira, das 8h à s 12h e das 13h30min à s 17h. Telefone: (47) 3642-6964. Email: obras@mafra.sc.gov.br