Setembro Amarelo: Oficina está com inscrições abertas para profissionais de comunicação

A Secretaria de Saúde do Município de Mafra promove o VII Seminário de Prevenção do Suicídio nos dias 10 e 17 de Setembro de 2021 no SENAC com o intuito de capacitar os profissionais de saúde na Prevenção do Suicídio.

Para a Profissionais de Imprensa e Mídias Sociais será realizada uma oficina no dia 10/09/2021 às 13h30min com Barbara Maria Popadiuk, Jornalista, Ariane Woehl, Assistente Social e Debora Popadiuk, Psicóloga sobre o uso consciente e respeitoso da imprensa na Prevenção do Suicídio.

A capacitação ocorrerá em evento fechado na modalidade de oficinas mediante inscrições, por conta da pandemia obedecendo todas as exigências e medidas de proteção.

As inscrições serão limitadas e são exclusivas a imprensa e encerrarão assim que as vagas forem preenchidas.

Acesse o formulário de inscrição através do link: https://forms.gle/oNNEqfpVuJ7rucRf8

