SUS de Mafra oferece serviço inédito em odontologia para crianças e adolescentes

A falta de um dente permanente ou mais em crianças e adolescentes pode acarretar problemas em seu desenvolvimento físico e social, como o comprometimento da mastigação e da autoestima. Visando reabilitar dentes perdidos por ocorrência de cáries, o SUS de Mafra está com um serviço novo no município para crianças e adolescentes: o transplante dental autógeno. Segundo o cirurgião dentista especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, Charles Rauen, que trouxe essa técnica pioneira para o SUS de Mafra, esse procedimento consiste em remover o dente do siso cirurgicamente e transplantá-lo no lugar do dente molar afetado. “Quando o paciente vem ao consultório com problema de perda de dente permanente, avaliamos se este pode ou não ser um candidato ao transplante. Se sim, realizamos o procedimento”, explicou.

CUSTO X BENEFÍCIO

Para esta técnica, não há custo adicional de material para a unidade de saúde, pois o mesmo utilizado para restaurações e extrações. “Essa é uma cirurgia social. Quando levei a ideia para a secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, ela concordou e apoiou o projeto”, disse Charles. O projeto ao qual o cirurgião-dentista se refere é fazer com que o dentista clínico geral conheça esta técnica e possa selecionar os casos com indicação para sua realização ou então encaminhar para um profissional que tenha o treinamento apropriado. “A técnica é simples, porém delicada. Deve ser realizada de acordo com o protocolo adequado. Somente assim para se obter o sucesso. Trabalhos nacionais e internacionais demonstram dentes transplantados cumprindo sua função em boca por mais de trinta anos. E o mais importante é que trata-se de uma cirurgia que muda a vida da criança, devolvendo um dente que até então estava perdido”, completou.

Com pouco mais de um mês deste serviço na ESF CAIC já foram feitos três transplantes em dois pacientes adolescentes. “Os cuidados pós-operatórios consistem em acompanhamentos periódicos ao consultório até a cicatrização, cuidados com higiene, alimentação e medicação – gratuita e disponível na própria ESF”, explicou o dentista.

NOVO SORRISO

Adrian Siqueira, de 14 anos, é um dos pacientes odontológicos da ESF CAIC. Ele teve dois dentes molares transplantados. De acordo com a sua mãe, Suelen Taborda, se não fosse essa técnica, ele perderia os dentes. “Depois dessa operação ele está cuidando e eu também. O dentista foi bem paciente e explicou bem”, contou. Ela tem outros dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de um ano e nove meses, que também são pacientes da ESF. “Já trouxe minha filha e vi que o importante é cuidar desde pequena dos dentes, para não acontecer isso mais tarde”, concluiu.

WEBPALESTRA

Um pouco mais sobre esse transplante poderá ser visto na Semana de Saúde Bucal em outubro, por meio do Núcleo de Saúde Bucal da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, em parceria com o Telessaúde SC – um programa do ministério da saúde que tem como objetivo a educação permanente dos profissionais da atenção básica – no qual o trabalho da equipe de saúde bucal composta pelo cirurgião dentista, Charles Rauen e pela técnica em saúde bucal, Carla Schermack Ribeiro, foi selecionado. “Inscrevemos nossa experiência em Mafra, fomos selecionados e vamos apresentar na semana da saúde bucal. É gratificante poder compartilhar um serviço dessa importância, tornando-o conhecido e mostrando que é possível sua realização também pelos SUS”, concluiu.