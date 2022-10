A Prefeitura de Mafra informa por meio do Departamento de Trânsito que as ruas do entorno da Praça Hercílio Luz até a ponte metálica Dr. Diniz Assis Henning sofrerão alterações de rotas a partir das 14 horas de hoje, dia 14 de outubro. O fechamento se dará devido a passagem de comitiva de tropeiros que segue de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul à Sorocaba, em São Paulo. As ruas serão reabertas após a cerimônia de troca de bandeiras, às 15 horas.

