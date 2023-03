Um dos melhores circos do Brasil está em Mafra

O encantador Circo Romanos está em Mafra novamente trazendo um show inovador. São muitas novidades e surpresas que prometem surpreender as famílias. O circo está instalado na Av. Severiano Maia, ao lado da rodoviária.

Entre as novidades estará o grande Tiranossauro Rex com quase 8 metros de altura, Dumbo e o internacional baile das águas dançantes, além de toda a magia tradicional do circo e os shows infantis mais amados do Brasil.

Horários:

Sábado: 18h e 20h30

Domingo: 17h e 20h30

Diariamente: 20h30

Valores dos ingressos:

Lateral: R$ 15,00 com o bônus

Central: R$ 20,00 com o bônus

Faça um print do bônus que está abaixo.