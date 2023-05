Usuário do SUS de Mafra deve priorizar atendimento em sua ESF de referência

Para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Mafra é importante saber como se dirigir adequadamente a sua Estratégia Saúde da Família (ESF) de referência.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

É fundamental compreender a importância e os benefícios oferecidos por elas e como aproveitá-los. Porém, segundo a Coordenação de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde, muitos usuários procuram unidades de saúde fora de seu bairro ou zona coberta por determinado ESF.

“Torna-se importante o entendimento de todos, de uma maneira mais simples, que o paciente/usuário do SUS tem direito a atendimento em todo território nacional, porém, precisa respeitar a territorialização dentro dos estados e municípios, que possuem suas organizações e estratégias para resolução dos problemas dentro dos diversos serviços e complexidades”, explicou o coordenador Alexandre Engel.

ESF na comunidade

A população que faz parte da área de cobertura da ESF, tem de saber que a unidade de saúde planeja suas ações e direciona recursos de acordo com a demanda daquela comunidade. Com base no número de pessoas cadastradas, a unidade pode estimar quantos profissionais de saúde serão necessários, quais serviços serão oferecidos e quais programas de saúde serão implementados. “É importante ressaltar que mesmo que um paciente resida em outro município, ele não deixará de ser atendido, mas será encaminhado para o serviço adequado. Já aqueles que moram no município serão atendidos pelas equipes de saúde da família do seu bairro”, completou o coordenador. Ele reforçou que estas medidas visam cumprir os conceitos e entendimentos fundamentais do Sistema Único de Saúde.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Usufruindo da sua ESF de forma eficaz

A Coordenação de Atenção Básica sugere que a população siga algumas orientações na hora de procurar uma unidade de saúde. A principal é identificar sua ESF de referência, aquela que é responsável pelo atendimento da sua região. Isto pode ser feito entrando em contato com a Secretaria de Saúde ou visitando a ESF mais próxima. Também é necessário verificar o horário de funcionamento e se a unidade faz horário estendido em algum dia da semana.

Outra dica é que quando for a uma ESF, levar os documentos de identificação como RG ou cartão do SUS. Estes documentos são essenciais para que a equipe de saúde do local registre suas informações e ofereça atendimento adequado.

Vale lembrar que as ESFs realizam procedimentos como consultas, exames, curativos e vacinação pré-agendados. Caso não possa comparecer, avise e remarque. “Sua participação no processo de fortalecimento do SUS contribui para o aprimoramento dos serviços, evitando aumento da fila de espera e ainda contribuindo para estreitamento do vínculo entre equipe de saúde e comunidade”, concluiu o coordenador.

Informe-se

– Sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, telefone: 47 3645-3931.- Coordenação de Atenção Básica, telefone: 47 3642-7468.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Coordenação de Atenção Primária à Saúde (APS) – WhatsApp47 9178-8290

Endereço e telefone das Estratégias de Saúde da Família

1) ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

2) ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

3) ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

4) ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

5) ESF Central – R. Mal. Floriano Peixoto, 1085-1217 – Vila Ferroviaria, (47) 99153-2991

6) ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

7) ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

8) ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

9) ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

10) ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. WhatsApp: 3642-8678.