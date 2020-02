Usuários do CAPS de Mafra celebram o Carnaval

Na √ļltima quinta-feira (20), m√°scaras, ritmos, confetes, serpentinas e muita alegria fizeram parte do Carnaval dos usu√°rios do Centro de Aten√ß√£o Psicossocial de Mafra. Com o objetivo de promover a intera√ß√£o e a ressocializa√ß√£o, o dia em ritmo carnavalesco contou com atividades f√≠sicas, brincadeiras, sorteio de brindes e muita divers√£o em prol da sa√ļde mental.

As atividades foram conduzidas pelas profissionais Helen Silva, natur√≥loga, e J√©ssica Sartori, psic√≥loga, envolvendo toda a equipe da unidade. O trabalho terap√™utico baseado no carnaval acontece todos os anos, com os usu√°rios participando de oficinas de confec√ß√£o de adere√ßos e tamb√©m de m√ļsica. Segundo os organizadores, a conviv√™ncia cultural e social celebra no carnaval a busca da sa√ļde mental e da inclus√£o.