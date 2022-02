Usuários do CAPS I de Mafra participam de oficina de pintura em pano de prato

Nesta semana oito usuários do Caps I Casa Azul de Mafra estão participando do curso de Pintura em Panos de Pratos, ministrado pela professora Claudete Teixeira do SENAR. O curso tem duração de 32 horas e ao final será emitido certificado aos participantes. Os trabalhos estarão expostos no CAPS durante todo o mês.

“Essa é mais uma das atividades que incentivam a geração de renda para os usuários de saúde mental. Também auxilia no tratamento já que trabalha com pincéis, tinta, criatividade e imaginação e instrumentos da artetetapia”, declarou a coordenadora Adriana Moro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vale destacar que este mês os usuários já participaram do curso Cultivo Protegido de Hortaliças, também ministrado pelo SENAR.