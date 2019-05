Vereadores mirins participam de primeira sessão ordinária em Mafra

Durante o uso da tribuna, o comandante Motelievicz apresentou o universo do bombeiro militar para os estudantes

Os vereadores mirins realizaram nesta quinta-feira 09, a primeira sessão ordinária da 2ª legislatura da Câmara Mirim. O orador desta manhã foi o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, capitão Maicon Éder Motelievicz.

Durante o uso da tribuna, o comandante Motelievicz apresentou o universo do bombeiro militar para os estudantes. A corporação de Mafra abrange os municípios de Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo. A missão do bombeiro é proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Segundo o comandante, a vida é a prioridade da corporação, ou seja, salvar pessoas está acima de qualquer bem material.

A pergunta condutora da sessão foi “O que o bombeiro faz?”. O comandante explicou que a demanda de trabalho dos bombeiros é muito maior que apagar incêndios, primeira função geralmente lembrada. Motelievicz expôs que os bombeiros atuam na prevenção, prestação de socorros, resgate (veicular, de altura, entre outros), perícias, buscas terrestres, serviços de educação pública e entre outras.

Com alguns equipamentos, o comandante Motelievicz apresentou o universo dos bombeiros na prática. A primeira vestimenta foi de combate a incêndio. A vereadora Ketlyn Mayara da Silva – da Escola de Educação Básica Professora Maria Paula Feres – foi a voluntária e provou a roupa que é resiste a temperaturas de 1000 º Celsius. Outros quatro trajes foram apresentados e vestidos pelos legisladores mirins. São eles: o colete salva-vidas, o capacete de segurança, o colete de sinalização e o equipamento para resgates em alturas. Além disto, o comandante explicou a Operação Veraneio com os bombeiros guarda-vidas, projetos bombeiros mirins e juvenis, Operação Alerta Vermelha (orientação em residências), projeto Golfinho (mini curso para crianças e jovens se comportarem no mar) e Bombeiro Comunitário (adultos que passam por capacitação para atuar auxiliando bombeiros militares). Também foi explicado como se tornar um bombeiro militar em Santa Catarina que é por meio de concurso público, ter até 30 anos e possuir nível superior completo.

Finalizando a apresentação, o comandante Motelievicz ressaltou os transtornos e os perigos gerados pelas pessoas que passam trotes aos bombeiros militares. Segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar de SC, 14% das ligações são trotes. Motelievicz ressaltou que quando os segundos contarem, os bombeiros estarão prontos para atender toda a população e um segundo faz a diferença na hora de salvar uma vida.

Os vereadores mirins fizeram perguntas e demonstraram interesse pela temática. Além disto, cada vereador mirim apresentou pedidos de melhoria para sua comunidade. A próxima sessão ordinária da Câmara Mirim deve ocorrer dia 13 de junho, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Mafra.