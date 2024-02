Zé Gotinha visita escola de Mafra para mostrar a importância da vacina contra as doenças

Como parte do programa ”Saúde na Escola de Mafra”, aconteceu na quarta-feira, dia 21, uma ação “Pró vacina no CEIM Vila Olsen, que teve por finalidade de mostrar a importância e necessidade da vacina, de uma forma lúdica, utilizando a figura conhecida do Zé Gotinha. Foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação.

Na ocasião, profissionais vestidos de personagens de contos de fadas dançaram e cantaram com as crianças e encenaram o combate à bactéria, feita pelos personagens do Zé Gotinha. “A intenção é mostrar às crianças que as vacinas deixam as crianças mais fortes para combaterem as doenças ”, explicaram os organizadores da secretaria da Saúde.

Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população. Tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.