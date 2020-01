Bombeiros de Mafra resgatam animal que caiu em poço

Na manhã da segunda-feira (27/01), por volta das 11 horas à equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocou até a Rua Benemérito Pedro Cruz, próximo á antiga estação ferroviária, para dar apoio ao resgate de um cachorro que caiu num poço seco.

No local foi constatada a veracidade dos fatos, tratava de uma cadela adulta de grande porte, acabou caindo no referido poço de aproximadamente 7.5 metros. O local era de difícil acesso e não havia possibilidade de chegar com as viaturas e foi necessário utilizar a escada.

Os bombeiros utilizaram as técnicas de salvamento em altura para efetuar a descida e resgatar o animal e levá-lo até a superfície. A equipe dos bombeiros logrou êxito e salvaram o animal do fundo do poço e o deixaram são e salvo aos cuidados de uma funcionária da Prefeitura.

Os bombeiros isolaram o poço, devido se tratar de um buraco de grande proporção e colocando em risco a vida de transeuntes que possam passar pelo local e acionaram as autoridades competentes para solucionar o problema relatado.