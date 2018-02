Caminhoneiro foi vitima de tentativa de assalto

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira por volta das 05h50min a Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de assalto na BR-280, próximo ao km-09.

No local em contato com o caminhoneiro, o mesmo relatou que trafegava com seu caminhão pela BR-280, próximo ao Mercado Solar, quando dois elementos armados, tentaram abordá-lo na tentativa de roubar a carga.

O motorista acelerou o caminhão e fugiu momento que teria ouvido disparo de tiros. Os policiais militares e rodoviários realizaram buscas na região, mas não encontraram nenhum suspeito.