Carro sai da pista e cai nas águas do Rio da Areia, em Mafra

Por volta das 08h30 deste domingo, o Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu a uma ocorrência na BR 280, km 153,5, sentido Mafra à Rio Negrinho. O veículo Fiat Siena com placas de União da Vitória-PR encontrava-se dentro das águas do Rio da Areia, tendo como condutor um masculino de 27 anos morador de Monte Castelo-SC, encontrado as margens da rodovia estando consciente e orientado, referindo dores no membro inferior esquerdo, terço médio (joelho), e a passageira uma feminina de 33 anos moradora de Joinville-SC, que também encontrava-se as margens da rodovia, estando consciente e orientada, sem lesões aparentes.

Após atendimento pré-hospitalar ambos foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo.