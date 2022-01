Dez pessoas são indiciadas por crimes contra a Prefeitura de Mafra

A Polícia Civil, por intermédio da Divisão de Investigações Criminais de Mafra-SC, concluiu nesta segunda-feira (10) as investigações no âmbito da “Operação Hora Extra”, que apuraram infrações penais cometidas contra a Prefeitura Municipal de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O inquérito policial foi instaurado para a apuração de um “esquema” de falsificação de registros de horas máquinas de dez caminhões e seis retroescavadeiras, em um contrato de locação de horas máquinas de retroescavadeiras, escavadeira hidráulica e de caminhões traçados, serviços destinados a manutenção das estradas do interior do Município de Mafra, firmado por uma sociedade empresária e a Prefeitura Municipal de Mafra no decorrer do ano de 2019.

Com as investigações, constataram-se indícios da prática dos crimes de estelionato contra a administração pública, corrupção passiva e ativa, bem como, de associação criminosa.

Durante o curso do procedimento policial, foram realizadas buscas e apreensões e prisões preventivas dos envolvidos, bem como, análise de mais de 134.000 (cento e trinta e quatro mil) páginas de documentos apreendidos e Laudos de equipamentos eletrônicos. Após os dez indiciamentos, os autos do inquérito policial foram enviados ao Ministério Público.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -