Encontrou o filho em óbito na cama no bairro Alto

No inicio da tarde desta terça-feira (24/09), por volta das 13h10min a Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Francisco Fischer no bairro Alto, para dar atendimento e apoio ao Corpo de Bombeiros a uma ocorrência de óbito no local.

No local em contato com a solicitante (mulher), ela relatou aos policiais que encontrou seu filho já em óbito sobre a cama o qual não apresentava nenhum sinal vital.

Segundo a mãe o seu filho tomava medicamento diariamente e fazia uso de bebidas alcoólicas. O local não apresentava indícios de morte violenta, sendo repassada a ocorrência para a Policia Civil, informando que não se deslocaria até ao local, sendo apenas necessário o encaminhamento do referido boletim de ocorrência.