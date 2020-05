Foi agredida e ameaçada de morte pelo marido no Sitio dos Hirt

Compartilhar no Facebook

Na tarde deste sábado (16/05), por volta das 16h15min, uma mulher compareceu na sede da 2ª Cia da Policia Militar de Rio Negro, para registrar uma ocorrência de violência doméstica. Ela relatou a equipe de plantão que seu marido a agrediu com socos e pontapés e a ainda a ameaçou de morte.

Diante dos fatos a equipe policial de plantão e a vitima se deslocaram até a residência. Localizada na estrada da Rabeca no Sitio dos Hirt, onde a mulher queria entrar em pegar alguns pertences.

No local se encontrava o agressor, estava muito nervoso e mesmo com a presença da policia, continuou ameaçando a esposa verbalmente e disse que se fosse preso, depois que saísse da cadeia a mataria.

Diante dos fatos a equipe policial, encaminhou o casal até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para que fossem tomadas as providencias cabíveis. Antes do encaminhamento a delegacia a mulher foi encaminhada até a unidade de Pronto Atendimento, para receber cuidados médicos, devido as lesões sofridas.