Furto de veículo/estelionato em Mafra

No domingo (7), por volta das 16h45, compareceu no Quartel da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), um homem de 23 anos de idade, o qual relatou que teve sua motocicleta Honda/CG125/Fan, placa MAS-6949, de Mafra furtada no dia anterior e que na data de hoje recebeu ligação telefônica pedindo depósito de R$ 300,00 para que a motocicleta fosse devolvida. Foi orientado a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrências.