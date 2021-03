Homem foi preso por dirigir veículo sob efeito de álcool em Mafra

Compartilhar no Facebook

No sábado (27), por volta das 0h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Sete de Setembro, Vila Buenos Aires, onde atendeu a um acidente de trânsito com danos materiais, envolvendo um veículo VW/Touareg, que estava estacionado na via pública e uma caminhonete VW/Saveiro conduzida por um homem de 25 anos de idade, o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez e se negou a fazer o teste de bafômetro.

Foi lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e adotadas as demais medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor foi preso por dirigir veículo sob efeito de álcool e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No domingo, por volta das 11h10, a Polícia Militar de Mafra foi informada de um veículo GM/Corsa que estava sendo conduzido por um homem embriagado e causando riscos de danos e acidentes nas vias onde transitava. O veículo foi abordado na Rua José Frosch, Bairro Restinga, sendo conduzido por um homem de 32 anos de idade, o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez e não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o condutor foi preso por dirigir veículo sob efeito de álcool e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.