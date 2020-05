Homem sob efeito de álcool e entorpecentes ameaçou familiares no bairro Alto

Na noite deste domingo (17/05), por volta das 19h45min a Policia Militar de Rio Negro foi acionado para se deslocar até a Rua Frei Eraldo Maia no bairro Alto, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a solicitante (mulher) a mesma relatou que seu marido, chegou a residência sob efeito de bebida alcoólico e entorpecente, proferindo ameaças e relatou que iria a torturar até que chegasse a morte e ficaria com seus bens.

No local estava outra mulher a qual relatou que o agressor estava portando uma enxada e veio a desferir golpes no veículo Fiat/Pálio, veio a danificar a canaleta e o capô e que após descer do veículo e começou a bater na mesma com uma vara.

Relatou ainda a mulher que estavam no interior do veículo seus filhos menores de idade (03 e 08 anos) o quais ficaram apavorados com a situação. O agressor veio a desferir um soco nela e veio a causar lesão na boca.

Diante dos fatos, ambas as partes foram encaminhadas até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis. Foi realizado o uso da algemas para resguardar a integridade física da equipe policial.