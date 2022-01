Homem tenta incendiar apartamento de condomínio em Mafra

Nesta terça-feira, dia 4, por volta das 8h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete, para averiguar situação envolvendo uma pessoa em surto psicótico.

No local os policiais conversaram com a mãe de um homem de 27 anos de idade a qual relatou que o mesmo estava muito agitado e quebrando utensílios no apartamento onde residem. Foi acionado o Corpo de Bombeiros de Mafra, porém o homem recusou ser encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento.

Por volta das 9h40, a PM foi novamente acionada para deslocar no mesmo endereço, pois o referido homem estava tentando atear fogo num dos apartamentos do condomínio. As chamas foram contidas por moradores ainda no seu início. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e avaliou o fato como grave, pois colocou em risco a integridade física de vários moradores e ainda por ser próximo a tubulação de gás. O autor da tentativa de incêndio foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.