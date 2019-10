Compartilhar no Facebook

Na noite deste domingo (20/10), por volta das 20h50min a Policia Militar de Mafra foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, para se deslocar até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde uma mulher de 19 anos de idade, deu entrada devido ter sido agredida.

Ela relatou aos policiais que foi agredida fisicamente  com socos e pontapés por um homem, onde os mesmos haviam consumido bebida alcoólica, durante toda a tarde no bairro do Faxinal e fugiu pedir ajuda.