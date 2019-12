Mulher voltava para casa com sua filha quando foi agredida pelo ex-marido

Na madrugada desta quinta-feira (19/12), por volta das 03h10min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia de agressão. Segundo a solicitante, uma mulher e uma criança estariam sendo agredidas, por um elemento na Rua Espírito Santo na Vila Paraíso.

Uma equipe se deslocou até ao local e localizou o elemento bastante agitado, sendo abordado e detido. Em seguida a equipe policial, foi informada que a vitima havia sido socorrida por um morador.

Em contato com a vitima a mesma relatou que estava retornando para sua residencia, juntamente com sua filha, momento que foi surpreendida pelo seu ex-marido. Seu ex-marido a jogou ao chão e agrediu-a com socos e chutes e foi socorrida após pedir socorro, momento que o agressor parou com as agressões.

A mulher apresentava escoriações pelo rosto e as suas roupas estavam sujas de barro por ter sido jogada ao chão. A vitima manifestou vontade de representar contra seu ex-marido e diante dos fatos, ambos foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil, para serem tomadas as providencias cabíveis.