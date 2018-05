Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Mafra alerta para Escolta de caminhões devido a greve dos caminhoneiros, com gêneros prioritários destinados a Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo devem ser encaminhados para o e-mail: gemfaai@pm.sc.gov.br.

Devem vir com localização do caminhão, nome do motorista, telefone, carga, motivo da urgência. O pedido será analisado e se houver viabilidade de passar nas barreiras será agendada a escolta.