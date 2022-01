PM de Mafra averigua reclamação de som alto no Faxinal

Compartilhar no Facebook

Na noite do sábado, por volta da 1h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Benemérito Antônio Leto Stoeberl, Bairro Faxinal, para averiguar reclamação de moradores devido som alto proveniente de uma residência.

No local os policiais constataram som extremamente alto e conversaram com os responsáveis, um homem de 22 anos e uma mulher de 19 anos de idade, sendo lavrado em desfavor de ambos, um Termo Circunstanciado (TC) por perturbação do trabalho/sessego alheios e apreendida uma caixa de som.