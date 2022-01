PM de Mafra prende suspeitos de praticarem furto na cidade de Porto União

Compartilhar no Facebook

Na terça-feira, dia 11, por volta das 16h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 280, após receber informação de um furto de carnes e outros produtos, ocorrido num mercado de Porto União-SC e os autores fugiram num veículo Fiat Palio em direção a Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No entroncamento das Rodovias BR 280 e BR 116, os policiais conseguiram abordar o veículo com quatro ocupantes, sendo três homens com 28, 30 e 33 anos e uma adolescente de 16 anos de idade, todos procedentes de Chapecó-SC.

No porta-malas do veículo foram encontradas duas caixas térmicas com carnes diversas. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.