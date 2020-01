PM de Rio Negro recebe denúncia de mulher comercializando drogas na praça

Compartilhar no Facebook

Na noite da última segunda-feira (06/01) por volta das 20h45min a equipe da Policia Militar de Rio Negro realizava patrulhamento nas Vila Paraíso, momento que recebeu uma denuncia de um transeunte que na referida praça da Rua Rio de Janeiro, teria avistado uma mulher num veículo, efetuando comércio de drogas ilícitas.

Diante das informações a equipe se deslocou até ao local e deparou com o veículo e foi realizada a abordagem e identificada a condutora a qual foi indagada quanto a denúncia recebida.

Ela relatou que possuía certa quantia de maconha em um bolso de sua saia, vindo a apresentar um invólucro com certa quantia de substância análoga a maconha. Em revista veicular foi encontrado escondido no assento do motorista, certa quantia de substância análoga a maconha e cocaína (04 buchas de cocaína e 05 buchas de maconha, 01 grande e 04 pequenas).

Os policiais encontraram em posse da mulher a quantia de R$ 20,00 em notas de R$ 2,00 e um celular. Diante dos fatos a mulher foi encaminhada a sede da 2ª CIA PM em Rio Negro para a confecção do boletim e pesagem da droga apreendida.

Em seguida a mesma foi encaminhada a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com o veículo, onde foi tirada fotos do local, onde a droga foi localizada, para serem tomadas as providencias cabíveis.