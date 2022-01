PM registra vários casos de porte e posse de entorpecentes em Mafra

Compartilhar no Facebook

No domingo, dia 9, por volta das 8h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Castro Alves, Vila Argentina, quando abordou um homem de 25 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrado em sua posse uma “pedra” de crack.

No domingo, 9, por volta das 11h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos, Bairro Jardim do Moinho, onde abordou um grupo de pessoas, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrado com um homem de 21 anos de idade, certa quantidade de maconha. Num veículo VW/Polo foi encontrada uma “bucha” de maconha, a qual o passageiro, um homem de 19 anos assumiu a propriedade.

No domingo, 9, por volta das 22h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Uruguai, Vila Argentina, quando abordou um homem de 29 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse duas “pedras” de crack.

Em todos esses casos foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes em desfavor dos usuários e efetuada a apreensão das drogas.

