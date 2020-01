Polícia Militar de Mafra atende duas ocorrências de violência doméstica

Compartilhar no Facebook

Na noite do último sábado (04/01) a Policia Militar de Mafra, atendeu duas ocorrências de violência doméstica contra mulher.

A primeira ocorrência atendida foi na Rua José Boiteux na Vila Ivete, onde uma mulher de 26 anos de idade, relatou que foi agredida pelo seu marido o qual saiu da residência, antes da chegada da policia.

A segunda ocorrência foi na madrugada, por volta das 4h30min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a estrada geral São Lourenço, localidade de São Lourenço, onde uma mulher de 49 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente pelo seu marido de 51 anos de idade, o qual ainda ameaçou o filho do casal de 16 anos. O referido homem foi preso em flagrante por lesões corporais e ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para às providências cabíveis.