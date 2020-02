Polícia Militar de Mafra cumpre quatro mandados de prisão

Compartilhar no Facebook

Na segunda-feira (27/01), por volta das 19h30min, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Avenida Coronel José Severiano Maia, Vila Buenos Aires, quando abordou um homem de 25 anos de idade, o qual possuía um Mandado de Prisão Ativo em seu desfavor. O referido homem foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra para as providências cabíveis.

Na terça-feira (28/01) por volta das 11h10min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete, onde cumpriu um Mandado de Prisão expedido pela Justiça do Paraná, em desfavor de uma mulher de 37 anos de idade, a qual foi presa e encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro para as providências cabíveis.

Na terça-feira (28/01), por volta das 18h25min, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Ovande Ferreira do Amaral, Vila Jardim América, quando abordou um homem de 42 anos de idade, em atitudes suspeitas.

Através de consulta no sistema integrado da Polícia Militar se constatou um Mandado de Prisão Ativo em desfavor do referido homem, sendo este preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra para as providências cabíveis.

Na terça-feira (28/01), por volta das 23h50min, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Vitorino Bacelar, centro, quando abordou um homem de 38 anos de idade, em atitudes suspeitas.

Através de consulta no sistema integrado da Polícia Militar se constatou um Mandado de Prisão Ativo em desfavor do referido homem, sendo este preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra para as providências cabíveis.