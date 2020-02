Polícia Militar de Rio Negro apreendem drogas e revolver na Vila Paraíso

Compartilhar no Facebook

Na noite desta segunda-feira (03/02) por volta das 20h35min a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Avenida Rio de Janeiro no bairro da Vila Paraíso, momento que avistaram dois elementos em atitude suspeita em frente a uma residencia.

A referida residencia, possui diversas denuncias via 181 e 190, que a mesma é suspeita de tráfico de drogas e de armas de fogo. Diante dos fatos os policiais efetuaram abordagem aos elementos que foram identificados.

Em revista pessoal, foi localizado num dos bolsos de um dos abordados, um tablete de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 374,00 em notas de R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00.

Em revista ao outro abordado nada de ilícito foi encontrado, porem próximo a ele, os policiais encontraram um segundo tablete da mesma substância. Diante dos fatos e das denuncias de conhecimento da equipe policial, adentraram a residencia, onde em busca pelos cômodos da casa, localizaram no interior do sofá da sala, um revolver calibre 38 da marca Taurus, municiado com seis munições intactas.

Os policiais encontraram num dos quartos da residencia, localizado num guarda roupa, a quantia de R$ 335,00, em notas de R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 5,00 e um rolo de plástico transparente, o mesmo que as substâncias se apresentavam embaladas.

Diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis. Um dos envolvidos foi necessário o uso de algema, reagiu a prisão e também foi necessário a utilização de compartimento fechado, para preservar a integridade física da equipe policial.